ATENTIONARE: De la ora 15:00 vin ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina Departamemtul pentru Situatii de Urgenta a comunicat o informare meteo, prin care anunta prezenta unei instabilitati atmosferice accentuate, care se va manifesta prin ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina. “In intervalul 05 Mai, ora 15:00 – 08 Mai, ora 09:00, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15…25 l/mp si izolat 40…60 l/mp. Astfel de fenomene… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

- Aproape 200 de percheziții au loc, joi dimineața, în 19 județe și în Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fara documente legale. Potrivit Poliției Române,…

