ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE de la locul accidentului soldat cu mai mulți morți: Trenul a spulberat microbuzul - VIDEO Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata, informeaza News.ro. De asemenea, trei persoane au murit. Din imaginile de la fața locului se poate vedea cum microbuzul este lovit foarte puternic de tren. De asemenea, este surprinsa și intervenția pompierilor.

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata.

