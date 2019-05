Atenție, elevi! Începe EVALUAREA națională. Vezi CALENDARUL probelor Peste 550.000 de elevi vor fi supusi evaluarii nationale pentru clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, care incepe marti, iar testele vor dura cate 30 de minute pentru elevii de clasa a II-a si 60 de minute pentru cei de clasa a IV-a si a VI-a, anunta Ministerul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

