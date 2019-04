Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…

- Secretarul american al justitiei, William Barr, a afirmat marti ca intentioneaza sa faca public in interval de o saptamana mult asteptatul raport al anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller privind o presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, relateaza Reuters si AFP.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca a participat la un eveniment organizat acasa la presedintele american Donald Trump si posteaza pe contul sau de Facebook o fotografie alaturi de acesta. Tomac spune ca gazda le-a oferit celor prezenti „o adevarata lectie de patriotism”. „Acasa la Presedintele…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se așteapta sa mai aiba intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și dupa summitul care va avea loc saptamana viitoare la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Liderul de la Casa Alba a mai afirmat ca…

- Modul de a face politica și de a lua decizii a președintelui american Donald Trump ridica tot mai multe semne de intrebare, iar printre subiectele fierbinți se numara armele nucleare sau schimbarile climatice.Citește și: Rusia baga bațul prin gard: oferta pentru a desprinde Europa de SUA…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat luni ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa se intalneasca in aceasta saptamana cu negociatorul-sef al Beijingului, Liu He, aflat in vizita la Washington pentru noi tratative comerciale, relateaza AFP. "Presedintele Trump…

- Secretarul american pentru comerț, miliardarul Wilbur Ross, a stârnit un val de critici dupa ce le-a spus funcționarilor care nu-și mai primesc salariile din cauza blocajului guvernamental ca ar trebui sa ia împrumuturi de la banca. Este ca și cum le-ai spune oamenilor ”daca nu ai…