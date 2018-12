Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video ce prezinta depunerea unui juramant de credinta fata de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a fost gasita pe un stick USB ce ii apartinea lui Cherif Chekatt, autorul atentatului din 11...

- Sute de polițiști il vaneaza, miercuri dimineața, pe barbatul care a deschis focul, marți seara, in apropierea targului de Craciun din Strasbourg , omorand trei persoane și ranind alte 12, scrie BBC News. UPDATE ora 10:30: Un inalt oficial al guvernului francez a declarat, miercuri dimineața, ca cinci…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica...

- Suspectul in varsta de 29 de ani este cunoscut de autoritatile franceze ca fiind islamist radicalizat, a mentionat purtatoarea de cuvant.Aceasta a mai precizat ca autoritatile germane coopereaza indeaproape cu cele din Franta in acest caz, in contexul operatiunii de amploare lansate pentru…

- Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018 Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg,…

- Ultimul bilanț al atacului armat comis marti seara la Strasbourg, arata ca sunt cel putin patru morti si 13 raniti. Acesta este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an, scrie agentia dpa. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un act de terorism. Autoritatile…

- Franța comemoreaza 3 ani de la atentatele sangeroase din noiembrie 2015. Teroriștii au omorat atunci 130 de oameni și au ranit peste 500. Atentatul a fost revendicat de organizația terorista Stat Islamic.

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri asupra unui autobuz in care calatoreau pelerini creștini, aflat in apropierea unei manastiri din Egipt. In urma atentatului, cel puțin șapte persoane de religie creștina și-au pierdut viața, relateaza site-ul agenției Reuters.Anunțul…