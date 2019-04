Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista victime din randul romanilor in atentatele din Sri Lanka, arata informațiile de pana acum, potrivit ministrului de Externe. Teodor Meleșcanu a precizat pentru Digi24 ca in Colomba se afla un grup de 8 copii alaturi de insoțitori, aceștia aflandu-se, in prezent, in siguranța.

