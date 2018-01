Atentat cu masina-capcana la Kabul: 17 morti si 110 raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Teroristii n-au nici o limita. Un atentat cu masina-capcana a avut loc miercuri dimineata la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, in estul Afganistanului. Din fericire, nici o persoana nu a fost ucisa, insa bilantul indica totusi 11 persoane...

- Rebelii talibani au revendicat duminica atacul lansat sâmbata seara de un comando armat în hotelul de lux Intercontinental din Kabul, în cursul caruia cel putin sase persoane au fost ucise, relateaza AFP. "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse din politie, informeaza AFP.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate si zeci de persoane au fost ranite in timpul violentelor izbucnite in mai multe orase din Tunisia, a anuntat miercuri Ministerul de Interne dupa cea de-a doua noapte de tulburari sociale alimentate de masurile de austeritate, la sapte ani dupa revolutia…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Doi tineri și-au pierdut viața in noaptea de vineri spre sambata intr-un teribil accident de circulație petrecut pe un drum județean din Mehedinți. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere. In data de 22 decembrie, la ora 23,00, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- TREGEDIE IMENSA cu 186 km/h. VICTIMELE se filmau in momentul accidentului. DOI MORȚI și doi raniți grav. VIDEO+FOTO Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform…

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite în Irak într-un atac sinucigas cu masina-capcana în apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP. …

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina capcana care a vizat refugiati si care este atribuit gruparii Stat Islamic, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de AFP.

- Bilantul violentului seism care s-a produs duminica seara la granita dintre Iran si Irak a crescut la 207 de morti pe teritoriul iranian, potrivit unui nou buletin prezentat luni dimineata de celula de criza infiintata de autoritatile locale, informeaza AFP. ‘Din pacate, sunt 207 morti si aproximativ…

- S-a dezlantuit iadul la redactia postului de televiziune Shamshad TV, aflat in Kabul, capitala Afganistanului. Mai multi atacatori au deschis focul, iar activitatea jurnalistilor a fost oprita. Autoritatile au intervenit de urgenta pentru a pune capat masacrului.

- Un atentat cu o masina capcana comis de gruparea Stat Islamic (SI) a costat viata a zeci de persoane deplasate in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "SI a vizat sambata seara cu o masina capcana o adunare a refugiatilor…

- Cel puțin 8 persoane au murit și 11 au fost ranite intr-un incident ”intenționat”, petrecut aseara in metropola americana New York, potrivit primarului Bill de Blasio, potrivit www.telegraph.co.uk. Un camion a intrat pe o pista de biciclete din Manhattan lovind ...

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

