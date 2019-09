Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 8 septembrie, doi sportivi covasneni au participat la ediția 34-a Wizz Air Budapest Half Marathon – Ungaria, cel mai mare semimaraton din Europa Centrala. La startul probelor de semimaraton și semimaraton ștafeta au fost prezenți peste 15 000 de alergatori reprezentand 82 de țari participante, …

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 21-26 august, o noua ediție a taberei internaționale de teatru, aceasta reunind tineri din Romania, Ungaria și Croația. Tabara este unul dintre proiectele pe care trupa le deruleaza de noua ani, in diverse locuri din țara, dar…

- Organizatorii Festivalul de arta contemporana „pulzArt7″, ce va avea loc in luna septembrie la Sfantu Gheorghe sub genericul „Anul elevilor”, au selectat trei instalatii ingenioase realizate de tineri, care vor fi expuse in spatiul public. La concurs s-au inscris sapte proiecte, iar dintre acestea juriul…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, in regia lui Radu Afrim, la Piatra Neamț, in cadrul unui amplu festival. Festivalul de teatrul de la Piatra Neamț va incepe la mijlocul lunii viitoare, și se va desfașura pana in 2 octombrie,…

- Agenda culturala a orașului Sfantu Gheorghe a devenit mai bogata incepand cu anul 2013, cand, la inițiativa Primariei, a luat naștere Festivalul de Arte Contemporane pulzArt, care toamna de toamna fascineaza publicul caruia ii ofera prilejul de a veni in contact cu o varietate de forme de exprimare…

- Festivalul de arta contemporana „pulzArt” – 7, care va avea loc in luna septembrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Anul elevilor”, le ofera tinerilor posibilitatea de a se implica in organizarea evenimentului. „De aproape 7 ani, Festivalul de arte contemporane ‘pulzArt’ a umplut un gol cultural…

- Programul ediției din acest an a Zilelor Andrei Șaguna incepe joi, 20 iunie, ora 16.oo,la statuia Sfantului Ierarh Andrei Saguna(parcul „Andrei Saguna” din Sfantu Gheorghe), cu depunerea de jerbe și coroane de flori de catre conducerile asociațiilor culturale romanești din Sfantu Gheorghe,urmata…

- Competiția desfașurata la Targu Secuiesc a testat abilitatile sportive, forta si spiritul de echipa al pompierilor covasneni. La startul concursului s-au aliniat echipele de pompieri militari ale celor 3 subunitați de interventie, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mihai Vitezul”…