- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- Președintele Donald Trump a condamnat luni ideologia rasista a supremației rasei albe (White supremacy), suspectata ca s-a aflat la originea unuia dintre cele doua atacuri armate care au îndoliat Statele Unite în acest week-end, evitând însa sa puna accentul asupra luptei împotriva…

- ''Trebuie sa oprim idealizarea violentei in societatea noastra'', a spus Trump intr-o interventie pe tema celor doua atacuri armate comise la El Paso (20 de morti si cel putin 26 de raniti) si Dayton (noua morti si cel putin 27 de raniti) de catre barbati albi inarmati si care au deschis focul la…

- Donald Trump a propus luni sa se incadreze mai mult vanzarile de arme de foc in Statele Unite, sugerand totodata ca aceasta masura sa fie legata de reforma imigratiei pe care afirma ca o doreste, dupa un weekend marcat de doua atacuri armate sangeroase, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi nu-i…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica. Conform politiei americane, ucigasul a lasat…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

