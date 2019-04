ATAC TERORIST nimicitor în centrul capitalei: Toţi kamikaze au fost ucişi şi peste 2.000 de civili au fost salvaţi Atacul lansat sambata de catre un grup de kamikaze si persoane inarmate impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul s-a incheiat si ''toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi'', a declarat sambata Ministerul de Interne, dupa mai mult de cinci ore de asediu, relateaza AFP. ''Atacul impotriva oficiului postal central: operatiuni incheiate. Toti kamikaze au fost ucisi si peste 2.000 de civili au fost salvati'', a indicat ministerul pe Twitter. Atacul, care a intrerupt o perioada de calm relativ in capitala afgana survine la o zi dupa amanarea sine die a unei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

