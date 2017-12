Atac la "averea" lui Daea: zeci de oi ucise

Stiri pe aceeasi tema

- De un adevarat macel a avut parte un cioban, din județul Mureș. Un trem InterRegio care se indrepta spre Budapesta a spulberat o turma de circa o suta de oi. Mioarele nu au avut nicio șansa in fața bolidului de fier.

- In cursul zilei de astazi, 26 decembrie 2017, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Tirgu-Mureș și Ungheni un tren a lovit o turma de oi. In fapt, s-a stabilit faptul ca un tren Interregio, in care erau 40 de calatori și care se deplasa pe ruta spre Budapesta a intrat intr-o turma de oi care era pe calea…

- 19 braduți impodobiți care de care mai aparte au fost scoși la licitație in aceasta seara. Suma stransa in urma licitației va ajunge la familia celor patru frați morți in tragicul accident petrecut la calea ferata din Viișoara.

- Un accident cumplit s-a petrecut in urma cu cateva minute in zona Roșiești Gara, la trecerea la nivel cu calea ferata. O mașina cu numere de Vaslui, cel mai probabil un Golf IV, conform unor marturii ale celor prezenți in zona, a forțat trecerea la calea ferata, fara a se asigura, fiind loviți in plin…

- Amendamentul depus de parlamentarii PSD, PNL, ALDE, USR si PMP de Iasi vizeaza alocarea a 15,2 milioane lei, suma necesara pentru actualizarea studiilor de fezabilitate aferente celor trei tronsoane ale autostrazii Targu Mures - Ditrau, Ditrau - Targu Neamt si Targu Neamt - Ungheni. „In anul 2017 nu…

- Semaforul de la trecerea la nivel cu calea ferata nu mai funcționeaza dupa ce un autoturism, la volanul caruia se afla un șofer sub influența alcoolului, l-a acroșat. ASIGURATI-VA inainte sa treceti calea ferata!

- Semaforul trecerii la nivel cu cale ferata din Hideaga nu functioneaza, dupa ce a fost acrosat de un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta alcoolului, anunta IPJ Maramures. Avand in vedere faptul ca lucrarile de reparatii ale instalatiei ar putea dura pana la sfarsitul saptamanii, politistii…

- In noiembrie 2016, reprezentanții Ministerului rus al Apararii au raportat cu privire la succesul primului test al unei rachete balistice intercontinentale pentru viitorul complex feroviar „Barguzinsky“, care trebuia sa intre in serviciul Fortelor Strategice ruse pana cel tarziu in anul 2040. Dar, acum…

- Traficul feroviar este blocat, joi, 30 noiembrie, la ora 12.45, pe ambele sensuri de mers, informeaza Digi 24.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis, in judetul Brasov,…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (in judetul Brasov), dupa ceun arbore s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov – Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (in judetul Brasov), dupa ce un arbore s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din acest motiv,…

- Peste 2.000 de familii fara electricitate din cauza vremii nefavorabile. Circulația feroviara intre Deda – Toplița a fost blocata de arbori cazuți peste calea ferata Trei trenuri de calatori au acumulat intarzieri dupa ce tronsonul feroviar Deda – Toplița din județul Mures a fost blocat, marți dimineața,…

- Soții Petruț-Pop au dat in judecata firma de asigurari, dar și CFR, dupa ce și-au pierdut patru dintre copii, intr-un accident rutier petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata din Viișoara.

- Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, nu se poate obisnui cu gandul ca fiica ei a pierit. Femeia plange neincetat si nimeni nu-i poate intra in voie. Parintii cantaretei se duc in fiecare zi la mormantul artistei, chiar si noaptea.

- In epoca vitezii, cand distantele se parcurg rapid intr un timp care altadata tinea de domeniul fantasticului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC , Ambasada Marii Britanii in Romania, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta si Ordinul Arhitectilor din Romania va invita…

- ”Dupa ce un realizator TV a rostogolit minciuna ca bunicii mei, unul mort inainte de a ma naște eu, care a trait in Bicaz și era liberal; iar altul din Oltenia, fost țaranist, i-au `dat afara din case pe bunicii lui` traitori in Ardeal, acum aflu de la același post TV ca secretarul de stat Ninel…

- Cei doi tineri si-au pierdut viata dupa ce au cazut cu masina de pe o pasarela din judetul Mehedinti. Autoturismul a plonjat de la aproximativ 10 metri langa calea ferata Timisoara - Bucuresti. Masina a fost scapata de sub control din cauza vitezei.

- Minunea timpului, drumul de fier Calea ferata dobrogeana, lunga de 65,3 km, asa numita "Linie ferata engleza", legand portul Constanta Kustendjie cu portul Cernavoda Bogazkouml;y pe Dunare, a fost deschisa traficului la data de 22 septembrie 4 octombrie 1860 si a fost prima linie ferata de pe teritoriul…

- Dupa ce un tirist a scapat ca prin minune cu viata in data de 24 octombrie, dupa ce a derapat Post-ul Improvizație de „siguranța” pe DN 72! Iata cum a „asigurat” CNAIR zona unde un TIR a cazut pe calea ferata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este haos pe calea ferata! Sute de calatori au fost in pericol dupa ce o sina s-a rupt intre Sighisoara si Brasov. Scene halucinante si in judetul Constanta unde angajatii CFR dirijeaza garniturile prin telefon dupa ce persoane necunoscute au taiat cablul de alimentare al instalatiei de dirijare a traficului…

- Aproape 2.000 de persoane de toate varstele au participat sambata la amiaza pe Pietonal la cel mai mare miting pentru sustinerea proiectului autostrazii A8: Ungheni - Iasi - Targu Mures. La eveniment au participat si politicienii. Oamenii au putut semna pentru sustinerea constructiei autostrazii, dar…

- UPDATE ora 13:00 Aproximativ 1.500 de persoane au protestat, astazi, la Iasi, solicitind demararea proiectului autostrazii Ungheni – Iasi – Tg Mures. Organizatorul actiunii de la Iasi, Catalin Urtoi, a precizat ca scrisoarea de intentie a fost inaintata la 94 de politicieni din judetele care ar urma…

- UPDATE ora 13:00 Peste o mie de persoane se afla pe pietonalul Stefan cel Mare din municipiul Iasi pentru a sustine proiectul de construire a autostrazii Ungheni – Iasi – Tg. Mures. Oamenii prezenti la actiunea organizata de doua asociatii neguvernamentale au format un lant uman de-a lungul pietonalului.…

- UPDATE ora 13:00 Peste o mie de persoane se afla pe pietonalul Stefan cel Mare din municipiul Iasi pentru a sustine proiectul de construire a autostrazii Ungheni – Iasi – Tg. Mures. Oamenii prezenti la actiunea organizata de doua asociatii neguvernamentale au format un lant uman de-a lungul pietonalului.…

- La fiecare sfarșit de saptamana, cu precadere in dupa-amiezile de sambata și duminica, Dejul este total paralizat in privința circulației rutiere, fiind un adevarat nod de legatura intre județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Maramureș sau Salaj. Mii de șoferi iau cu asalt intrarile și ieșirile din oraș, iar…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții – Serviciul Reparații și Investiții Drumuri, informeaza cetațenii ca, sambata – 4 noiembrie a.c., se vor executa lucrari de asfaltare carosabil la pasajul de pe strada Gh. Gr. Cantacuzino spre DN72. Programul de lucru se va desfașura intre…

- Trenurile de calatori IR 366 Brașov - Budapesta și IR 407 Budapesta - Brașov staționeaza in gari pe secția Sancraieni - Miercurea Ciuc, dupa ce trenul R 4505 Brașov - Siculeni a lovit un autoturism al carui șofer s-a angajat in traversarea caii ferate fara sa se asigure, informeaza, miercuri, CFR…

- Trenurile de calatori IR 366 Brasov - Budapesta si IR 407 Budapesta - Brasov stationeaza în gari pe sectia Sâncraieni - Miercurea Ciuc, dupa ce trenul R 4505 Brasov - Siculeni a lovit un autoturism al carui sofer s-a angajat în traversarea

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca au fost sesizate scurgeri de continut dintr un vagon al unui tren de marfa. Trenul transporta azot de la Targu Mures la Ploiesti Triaj.La aceasta ora trenul este oprit intre statiile Comarnic si Campina pentru interventia ISU si a reprezentantilor…

- Pericol de explozie pe calea ferata in dreptul localitatii prahovene Breaza. La vagonul unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a izbucnit un incendiu. Autoritatile au decis evacuarea localnicilor pe o raza de 800 de metri.

- Pericol de explozie pe calea ferata in dreptul localitatii prahovene Breaza. La vagonul unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a izbucnit un incendiu. Autoritatile au decis evacuarea localnicilor pe o raza de 800 de metri.

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața intre un autoturism Opel, care nu a adaptat viteza, la trecerea cu calea ferata pe direcția Vulturu - Focșani, și a intrat in coliziune fața spate cu o autoutilitara. A rezultat ranirea ușoara a șoferului din autoturism și a pasagerului, care nu au fost…

- Cel putin sase persoane au fost ranite vineri, dupa producerea unei explozii pe o cale ferata din Pakistan si pe care circula un tren de calatori.Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Romania TV.In urma…

- Lucrarile de reparatii facute de CFR pe mai multe rute vor afecta circulatia unor trenuri. Pe lista tronsoanelor unde se intervine se afla si o gara de pe raza teritoriala a Regionalei CFR Timisoara, mai exact Mehadia Noua.

- La data de 17 octombrie a.c., Direcția Rutiera și Direcția de Poliție Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliție Romane au organizat o acțiune la nivel național pentru prevenirea și reducerea numarului accidentelor de circulație ce au loc la trecerile la nivel cu calea ferata.…

- Traficul feroviar intre Targoviste si Ploiesti este blocat, marti, in zona localitatii Adanca, judetul Dambovita, dupa ce un TIR care circula pe un podet a cazut pe linia ferata. De asemenea, traficul rutier pe Drumul National 72 se desfasoara alternativ pe un singur fir.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti dimineata, la Digi 24, ca il va demite pe directorul CFR Infrastructura, Marius Chiper, nemultumit ca trenul cu care a calatorit de la Bucuresti la Deva a avut o intarziere de aproape o ora, scrie News.ro . UPDATE 11.00: Ministerul Transporturilor…

- O initiativa comuna sindicate – CFR Calatori doreste sa promoveze in randul calatorilor ideea ca pe caile ferate se poate calatori si in conditii de calitate si aceasta cu investitii de bun simt in materialul rulant. Astfel, un vagon de tren a fost renovat la Atelierele Grivita Bucuresti.…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures" a inaintat senatorilor si deputatilor din judetul Iasi un angajament de asumare politica si o anexa la acest angajament, cu termene concrete in ceea ce priveste executia autostrazii A8. Iata lista senatorilor si deputatilor…

- Circulatia rutiera pe DN 1D Urziceni-Albesti Paleologu, la km 40+350 de metri este inchisa din cauz alucrarilor de reparatii care au loc la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Barbulesti.

- Programul Rabla Clasic va fi suplimentat cu 3.800 de vouchere pentru acest an, in valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, potrivit unei hotarari aproape, miercuri, de Guvern. Executivul a alocat, de asemenea, 10 milioane de lei pentru programul RO-LA, care vizeaza reducerea poluarii prin transportul…

- Trei trenuri sunt blocate inca de joi seara intre Bistrita-Nasaud si Suceava, dupa ce un copac doborat de vant s-a prabusit pe calea ferata. Se pare ca este afectat si firul de contact, fiind necesara tractarea trenurilor cu locomotive diesel.

- Aproximativ o suta de calatori se afla in cele trei trenuri care sunt oprite, vineri, de la ora 6,00, in statiile din zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud si Suceava, unde calea ferata a fost blocata de mai multi copaci doborati de vant, potrivit datelor comunicate AGERPRES de directorul Regionalei…

- Un accident a avut loc, sambata dimineata, in judetul Mures , intre un camion si un tren de calatori, dupa ce soferul camionului a traversat calea ferata in apropierea statiei Reghin fara sa se asigure si fara sa respecte indicatoarele. Advertisement Potrivit CFR Calatori, accidentul a avut loc in jurul…

- Accident in judetul Mures, dupa ce un soferul a traversat cu camionul calea ferata fara sa se asigure. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 7.30, la trecerea la nivel cu calea ferata de la intrare in statia Reghin. Trenul regio 4542 Targu Mures – Deda a intrat in coliziune cu un…

- Un accident a avut loc, sambata dimineata, in judetul Mures, intre un camion si un tren de calatori, dupa ce soferul camionului a traversat calea ferata in apropierea statiei Reghin fara sa se asigure si fara sa respecte indicatoarele.

- Trenul Regio 4542, Targu Mureș - Deda, a intrat sambata dimineața in coliziune cu un camion, la o trecere la nivel cu calea ferata de la intrarea in Reghin, mecanicul de locomotiva și un pasager avand nevoie de ingrijiri medicale, informeaza CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Sursa…

- Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 hectare – Targu Mures pentru diminuarea riscului asupra sanatații oamenilor și a mediului inconjurator va fi facuta cu fondurie europene. Contractul de finantare pentru fazarea proiectului, in valoare de aproximativ 35 de milioane de lei, a fost semnat…

- Un accident de circulație a avut loc azi, la amiaza, pe DN 1C, pe raza localitații clujene Livada. O mașina a zburat de pe carosabil, fiind aproape sa aterizeze pe calea ferata. In accident a fost implicat un autoturism marca Ford, inmatriculat in Cluj, al carui șofer a pierdut controlul volanului.…

- Unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Nichita Stanescu din Ploiești și-a pierdut viața pe calea ferata din zona de vest a orașului. Anchetatorii afirma ca toate cercetarile indica un act suicidal. Peste o luna, tanarul ar fi implinit 18 ani. Profesorii si colegii spun ca tanarul avea…