Atac frontal: ”Ministrul muncii este un mincinos notoriu. Va răspunde personal” Senatorul PNL, Florin Cițu, i-a atacat dur pe cei din Guvern pe tema pensiilor. El a susținut ca aceștia mint atunci cand arata ca totul este in regula, in condițiile in care deficitul bugetar pe primele patru luni este de 1,7 miliarde de lei, iar aceasta gaura va fi acoperita cu banii de la investiții. Ministrul muncii este un mincinos notoriu. Va raspunde personal! „Legea bugetului este construita cu excedent la bugetul de pensii, rezultatul anului trecut deficitul a fost 0”. Anul trecut executia bugetul de pensii a aratat un deficit de 4.7 miliarde lei acoperit cu subventii de la bugetul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

