Stiri pe aceeasi tema

- Aristotel Cancescu, un fost liberal cu nume cunoscut opiniei publice, fost sef al Consiliului Judetean Brasov, in vremea cand era membru al formatiunii conduse actualmente de catre Ludovic Orban, ii bate obrazul primului om in stat si il critica, totodata, si pe numarul 1 din cadrul PNL. Este un mesaj…

- Fostul președinte al CJ Brașov și lider al PNL Brașov, Aristotel Cancescu, transmite o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis. Cancescu ii amintește ca a fost ales președinte cu voturile ”baronilor” PNL, iar acum ii vrea pe toți la pușcarie.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului…

- Co-președintele alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. El susține ca un Parlament rau intenționat și un președinte fara soluții pun statul intr-un echilibru precar.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul PSD de…

- Liviu Dragnea a spus, in județul Suceava, ca are informații despre mandatul lui Ludovic Orban in fruntea ministerului Transporturilor și a relatat un episod cand liderul PNL ar fi scapat, pe jos, zeci de mii de euro, din portbagajul mașinii.”S-a pornit un val pe care nu il vor putea opri.…

- Parlamentul se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. La sedinta vor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, afsati fata in fata dupa mai multe luni…

- Consiliul Superior al Magistraturii transmite o poziție publica prin care face apel la respectarea independenței justiției și, totodata, lanseaza un atac dur la adresa consultarilor pe care președintele Klaus Iohannis le-a avut cu magistrații. ”In calitate de Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Consiliul Superior al Magistraturii transmite o poziție publica prin care face apel la respectarea independenței justiției și, totodata, lanseaza un atac dur la adresa consultarilor pe care președintele Klaus Iohannis le-a avut cu magistrații.”In calitate de Președinte al Consiliului Superior…

- Liviu Dragnea a lansat acuzații noi la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Iohannis se intalnește cu procurorii și toate deciziile luate de președinte in ultimii ani, printre cele de instigare la manifestații violente, au un singur scop: obținerea…