Atac cu grenadă asupra Ambasadei Rusiei Zona unde se afla consulatul, intr-un cartier periferic al Atenei denumit Halandri, a fost rapid incercuita si genisti au fost trimisi la fata locului, a precizat un responsabil al politiei. Atacul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT), in timp ce consulatul rus era inchis. Grenada nu a explodat si nimeni nu a fost ranit. Grenada ar fi fost aruncata de o persoana care circula cu motocicleta. Astfel de actiuni sunt tipice unor organizatii grecesti de extrema stanga. Politia incearca sa afle daca aceasta actiune are vreo legatura cu descoperirea ulterioara a unei motociclete… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Macedonia de Nord, ca exista amenințari teroriste in aceasta țara. Ministerul macedonean de Interne a desfașurat o serie de acțiuni pentru a preveni desfașurarea unui atac terorist. Trupele speciale…

- Acordul dintre Skopje si Atena referitor la noul nume al Macedoniei, care se numeste in prezent Macedonia de Nord, a intrat in vigoare marti, in Macedonia, dupa publicarea amendamentelor in Constitutie, a anuntat guvernul intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Parlamentul de la Atena a ratificat, vineri, acordul privind numele țarii vecine ca "Macedonia de Nord". Decizia a pus capat conflictului diplomatic dintre Atena și Skopje, care a durat mai multe decenii și a impiedicat Macedonia sa intre in NATO și UE. Disputa dintre Grecia și Macedonia a durat 28…

- Deputatii greci au amanat pentru vineri votul lor istoric asupra noului nume al Macedoniei, prevazut initial sa aiba loc in cursul noptii in parlament, fata de care mai multe sute de partizani ai "nu" si-au manifestat hotararea de "a lupta pana la capat", relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Politia greaca a folosit gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc pentru a indeparta un grup de profesori care a incercat sa intre joi in Parlamentul de la Atena pentru a protesta impotriva masurilor de austeritate, a informat presa locala, relateaza dpa preluata de Agerpres. Cateva mii de profesori…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia au o oportunitate…

- Frontul atmosferic rece, supranumit "Telemachos", si-a facut simtita prezenta in Grecia incepand de luni seara si urmeaza altor doua fenomene similare care au afectat aceasta tara de la inceputul anului. Politia a suspendat traficul pe drumurile regionale din suburbiile Atenei si a interzis…