Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a intrat intr-o biserica din San Diego in timpul slujbei de Pasti purtand un copil pe bratul stang si aratand o arma cu mana dreapta a fost retinuta de enoriasi dupa ce a amenintat ca va arunca in aer biserica, au afirmat politia si martorii, relateaza luni dpa potrivit Agerpres. …

- O femeie care a intrat intr o biserica din San Diego in timpul slujbei de Pasti purtand un copil pe bratul stang si aratand o arma cu mana dreapta a fost retinuta de enoriasi dupa ce a amenintat ca va arunca in aer biserica, au afirmat politia si martorii, relateaza luni dpa, citat de Agerpres.ro. Predica…

- „Cladirea impodobita cu dantele de piatra a ars ca un rug imens. A ars Notre Dame in Lunea Mare a Catolicismului! O tragedie, o pierdere uriașa pentru intreaga lume! Dar afara, oameni ingenuncheați pe caldaram canta și se roaga fara orga, fara carți, fara dirijor! Creștini ingenuncheați,…

- Casa Tamplarului din Ocna Mureș organizeaza Conferința ”Fara Regrete’ in 29-30 martie la Biserica ”Casa Painii” Ocna Mureș. Conferința ”Fara Regrete” este organizata pentru a INCURAJA, MOTIVA și ECHIPA barbații sa traiasca viața dupa modelul lasat de Isus Cristos. Vrem sa vedem in aceasta vreme o generație…

- 68.1% dintre romani au incredere mare si foarte mare in Armata, in timp ce pe locul al doilea se afla Biserica, cu 55.1%, in crestere fata de ultimele doua sondaje. Pe plan international, pe primele doua pozitii ale topului se afla NATO, cu 52.4%, respectiv Uniunea Europeana, cu 49.6%.

- Ramas bun, B! Colegul nostru, Gabriel Balasoiu, a incetat din viata dupa o grea suferinta. Cei ce vor sa iși ia ramas bun și sa il conduca pe ultimul drum pe fostul nostru coleg de presa, Gabriel Balasoiu, o pot face vineri, ora 12.00, la Biserica ”Sf. Paraschieva” din comuna Rociu, sat Șerbanești.…

- In Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lasatului sec de branza), 10 martie 2019, Inaltpreasfințitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, a savarșit Sfanta Liturghie in biserica cu hramul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” a Parohiei Bogdanești, comuna Tomșani, Protopopiatul Horezu.…

- Dumnezeu cu mila! Pe pamant e cu totul altfel, cu atat mai mult cu cat statul a decis, prin hotarare judecatoreasca, ca un lacas al Domnului, o biserica din judetul Constanta, sa fie scos la licitatie. Disputa pe casa lui Dumnezeu a inceput cand s-a iscat un litigiu intre parohie si firma care a reconstruit…