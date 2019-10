ASU Politehnica a contat doar prin galerie în Derby-ul Vestului. UTA s-a impus deşi a avut un jucător eliminat GALERIE FOTO „Baietii in ghete” au fost depasiti de miza „Derby-ului Vestului” si au cedat pe terenul rivalei din Arad. A fost 1-0 pentru UTA desi gazdele au avut in ultima jumatate de ora un om mai putin pe teren. ASU Politehnica a fost sustinuta ireprosabil din sectorul oaspetilor, dar a ajuns pe loc retrogradabil dupa duelul orgoliilor din vecini. De […] Articolul ASU Politehnica a contat doar prin galerie in Derby-ul Vestului. UTA s-a impus desi a avut un jucator eliminat GALERIE FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

