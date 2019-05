Stiri pe aceeasi tema

- Astra a deschis scorul in finala Cupei Romaniei cu Viitorul prin Denis Alibec. Starul giurgiuvenilor a inscris direct din lovitura libera in minutul 41. Faultul lui Vina asupra lui Llullkau a nascut faza din care Alibec a inscris. Varful Astrei a trimis un șut naprasnic de la 20 de metri, la care Cojocaru…

- CFR Cluj U19 s-a impus in finala Cupei Romaniei U19 contra Viitorului U19, scor 3-1, dupa o finala extrem de spectaculoasa disputata pe stadionul „Ilie Oana", locul unde in aceasta seara se va disputa finala Cupei Romaniei dintre Viitorul și Astra. Sub privirile selecționerului Cosmin Contra, dar și…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul Viitorului, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa finala Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu, care se joaca sambata, de la ora 20:00. Astra - Viitorul, finala Cupei Romaniei, se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV…

- ASTRA VIITORUL FINALA CUPA ROMANIEI. Ioan Niculae a anuntat ca a platit restantele salariale si le promite jucatorilor prime importante daca vor castiga Cupa Romaniei. "Nu vom mai discuta de datorii pana la ora finalei. Restantele pe doua luni au fost deja achitate, iar diferenta sper sa o platim…

- Dani Coman și-a dat demisia din funcția de președinte al Astrei Giurgiu, imediat dupa eșecul din play-off cu Viitorul, scor 0-3. Problemele financiare și promisiunile nerespectate ale patronului Ioan Niculae au dus la prima demisie importanta de la Astra, finalista Cupei Romaniei, spun surse din club…

- Gheorghe Hagi a anunțat ca deciziile in privința transferurilor de jucatori, inclusiv in privința lui Ianis Hagi, se vor lua dupa finala Cupei Romaniei, de pe 25 mai. Viitorul infrunta Astra in finala Cupei Romaniei, pe 25 mai, la Ploiești. „Nu discutam despre plecari in acest moment, mai avem trei…

- Gica Hagi, un patron, un antrenor și un tata fericit. Echipa sa, Viitorul, s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa un meci intens in fața oltenilor lui Mangia și Papura potrivit mediafax. Constanțenii s-au impus cu 4-1 la general și vor juca ultima faza a competiției in fața Astrei Giurgiu,…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, a lasat acasa mai mulți jucatori importanți inaintea partidei cu FC Hermannstadt de marți, de la ora 20:00, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Chiar daca duminica joaca meciul decisiv pentru accederea in play-off, Viitorul se concentreaza pentru…