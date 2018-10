Stiri pe aceeasi tema

- Conf. dr. Ciprian MIHALI – director al Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), Directia regionala Europa de Vest: „Daca va intrebati cum poate incepe azi o dictatura, nu e nevoie sa va ganditi la niste figuri crude precum Gingis Han sau Hitler: ea nu se mai face din niste zbiri…

- Marti, 9 octombrie 2018, la Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea“ , a avut loc activitatea “9 Octombrie – Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului in Romania“. Pe parcursul a doua ore, elevii, coordonați de domnul profesor Gabriel Bugioeanu, au discutat și au aflat totodata date despre evenimentele tragice…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…

- Unirea nu este un dat, ci este o mare înfaptuire, o constructie, un edificiu, iar edificiile nu se lasa de izbeliste, ci se apara, se ocrotesc si se primenesc în fiecare zi. Acesta a fost mesajul presedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, la conferinta internationala…

- O echipa numeroasa, reprezentand administrația locala din Ilfov, s-a aflat in delegație oficiala in Raionul Ialoveni, Republica Moldova, cu ocazia Centenarului Marii Uniri DECLARAȚIE DE UNIRE „In numele locuitorilor județului nostru, in puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului…

- Una dintre ele privește provocarile statelor UE pentru reglementarea și furnizarea de medicamente autorizate centralizat la nivelul UE. O alta tema vizeaza investițiile in infrastructura digitala de sanatate. „Garantarea accesului egal al pacienților europeni la terapii și medicamente…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, considera ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului Europei pe domeniul Sanatații, in condițiile in care, in prezent, asigura președinția din umbra. „Vor fi preluate dosarele tematice nefinalizate, dar vor fi propuse și propriile teme de…

- Cred ca a venit timpul sa vorbim despre drepturile fundamentale ale basarabenilor și despre datoria Bucureștiului fața de Basarabia, care, de la bun început, a fost parte componenta a Neamului Românesc, a participat atât la Mica Unire din 1859, cât și la Unirea Mare din 1918,…