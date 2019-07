Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Mawazine din Rabat, care s-a incheiat sambata dupa noua zile de desfasurare pe scenele din capitala marocana si din localitatea vecina Sale, si-a doborat propriul record de asistenta anul acesta cu participarea a 2.750.000 de spectatori, potrivit cifrelor publicate luni de Maroc Culture,…

- Curtea de Apel Brasov a dispus confiscarea a 45 de hectare de teren si a peste 12,5 milioane de euro de la omul de afaceri Remus Truica, Paul al României si de la firma condusa de Truica, Reciplia SRL.

- Grupul auto francez PSA a inaugurat vineri fabrica sa de 555 milioane de euro (630 milioane de dolari) din Zona Libera Atlantic, langa capitala Marocului, Rabat, transmit Xinhua si Reuters. Uzina din Kenitra va produce initial 100.

- Barbatul suspectat ca ar fi liderul unei celule jihadiste a recunoscut in fata unui tribunal marocan ca a decapitat una dintre turistele scandinave care au fost ucise in muntii Atlas din Maroc, relateaza BBC.Louisa Vesterager Jespersen, in varsta de 24 de ani, din Danemarca si Maren Ueland…

- Louisa Vesterager Jespersen, in varsta de 24 de ani, din Danemarca si Maren Ueland de 28 de ani din Norvegia, au fost gasite decapitate intr-o zona izolata in decembrie. Abdessamad Ejjoud, un vanzator de 25 de ani, a afirmat in tribunal: „Am decapitat una dintre ele ... Regret". Eijoud este judecat…

- Ginerele si consilierul lui Donald Trump Jared Kushner a fost primit de regele Marocului la Rabat, inainte sa efectueze saptamana aceasta o vizita in Iordania, in cautare de sprijin fata de planul sau de pace israeliano-palestinian, a carui

- Razvan Horatiu Radu sustine ca actiunile in anulare nu se fac fara un mandat aprobat la cel mai inalt nivel. Iata cele mai interesante declaratii: "Cercetarea acelor documente ne-ar lamuri si daca decidentii au fost sau nu indusi in eroare sau daca li s-a prezentat corect situatia preexistenta."…