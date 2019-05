Asa arata Bucurestiul condus de PSD dupa o ploaie de vara-Cel SMART oras din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- O casa a fost cuprinsa de flacari din cauza unui coș de fum defect. Deși salvatorii au intervenit rapid, pagubele materiale produse de focul violent, au fost insemnate. Acoperișul casei, a ars pe o suprafața de 100 mp. Pompierii gorjeni au intervenit in toiul nopții pentru lichidarea unui incendiu produs…

- Soferii din Capitala petrec in trafic noua zile in plus, pe an, in comparatie cu cei dintr-un oras mai mic sau nu atat de sufocat de aglomeratie. Un studiu recent arata ca Bucurestiul e al cincilea cel mai aglomerat oras de pe glob, in timp ce in Europa, conduce detasat.

- INCENDIU la un atelier auto in Barabanț. Au intervenit pompierii Un incendiu a izbucnit duminica dimineața la un atelier auto in cartierul Barabanț din Alba Iulia, langa Viva Metal. Reprezentanții ISU Alba au transmis ca Detasamentul Alba Iulia au intervenit cu 2 autospeciale pentru stingerea incendiului.…

- Sibiul a fost sub cod galben de ploi, vant puternic, descarcari electrice și grindina. Orașul care peste doar 6 zile va gazdui cei mai importanți lideri din Europa a fost acoperit de ape, dupa o ploaie torențiala.Daca situația se va repeta pe 9 mai, orașul in care Klaus Iohannis a fost primar,…

- Incendiu azi noapte in centrul Capitalei. Acoperișul unei case a luat foc. Pompierii au intervenit rapid așa ca flacarile nu s-au extins și la cladirile invecinate. Doua persoane au avut nevoie de ajutor medical, pentru ca au suferit un atac de panica.

- Pompierii au intervenit pana duminica dimineata la peste 280 de situatii de urgenta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). "In tura de serviciu, care s-a incheiat la ora 8,00, pompierii ISUBIF au intervenit la 281 situatii de urgenta (din care 264 interventii…

- Cand se plimba prin parc, Nicușor Dan, ca orice matematician, vede probleme peste tot. Unele acute, altele cronice. De pilda, asta: trei hectare din Parcul Tineretului au fost retrocedate proprietarilor. Iar proprietarii au inceput construirea a șase blocuri de locuințe. “Din fericire, am intervenit…

- Pompierii gorjeni au intervenit joi sa stinga un incendiu izbucnit la un autoturism in orașul Turceni. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Sectiei de Pompieri Turceni care a intervenit pentru stingerea incendiului. Autoturismul era parcat si neutilizat ...