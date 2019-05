Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Justitia americana a anuntat joi ca a confiscat ”Wise Honest”, pe care-l acuza ca a incalcat sanctiunile internationale exportand carbune si importand masini.Nava a fost blocata anul trecut in Indonezia, iar capitanul sau este anchetat de catre autoritatile indoneziene.In iulie,…

- Testele balistice efectuate recent de Coreea de Nord incalca rezolutiile Consiliului de Securitate ONU, a transmis vineri Kotaro Nogami, purtator de cuvant al Guvernului japonez, facand apel la oprirea imediata a acestor activitati, relateaza Reuters.

- Ministrul japonez al Apararii, Takeshi Iwaya, a declarat intr-o conferinta de presa ca rachetele lansate 'par a fi de tip balistic cu raza scurta de actiune', potrivit datelor de care dispun autoritatile nipone, si a calificat ca 'regretabil' noul test cu armament al regimului lui Kim Jong Un. Iwaya…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Presedintele rus a subliniat ca Moscova si Washingtonul doresc ca statul nord-coreean sa-si abandoneze programul de arme nucleare. Dar a spus ca garantiile de securitate ar trebui sa fie subscrise de mai multe tari, sugerand un aranjament de genul formatului celor celor sase natiuni la care Rusia a…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a transmis ca va trimite scrisori tuturor miniștrilor de Externe pentru a-i anunța ca decizia Statelor Unite de a desemna Gardienii Revoluției drept grupare terorista va avea consecințe, relateaza Mediafax citând Reuters. Javad Zarif a trimis…

- În timpul unei conferința de presa foarte rare, seful diplomatiei nord-coreene a declarat, vineri, ca Phenianul a cerut o ridicare parțiala a sancțiunilor, și nu totala, așa cum afirmase Donald Trump cu o zi înainte. Dar dialogul nu este întrerupt și Coreea de Sud îsi ofera ajutorul,…