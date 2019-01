28 de „agenți de influența” in acțiune Desigur nu intamplator ministrul Agriculturii este o figura recunoscuta și apreciata la Comisia Europeana, pe care a frecventat-o intens in perioada pregatitoare a reuniunii de transfer a președinției rotative a Consiliului. Așa se face ca la primirea delegației comisarilor condusa de Juncker, de cele mai multe imbrațișari și strangeri de mana calduroase s-a bucurat diriguitorul agriculturii, deocamdata singurul domeniu in care ne putem masura cu „cei mari”. In ograda proprie pregatirile pentru confruntarea cu exigențele președinției au debutat practic…