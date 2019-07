Arma secretă a NATO de care se tem China și Rusia Deja americanii testeaza roboți transportatori care pot cara efective militare pe distanțe lungi și in locuri innaccesibile autovehiculelor. Expertii sunt de parere ca viitorul in care robotii inarmati vor putea fi produsi si folositi este mai aproape decat am crede. Expertii in armament si inteligeta artificiala sunt de parere ca producerea si folosirea robotilor autonomi care sa decida daca este oportuna folosirea fortei legale fara accordul unei fiinte umane reprezinta un viitor mult mai apropiat decat am crede. CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DC BUSINESS

