- Denisa Maria Serlau, fetița de 13 ani din Drobeta-Turnu Severin care disparuse de acasa a fost gasita, luni, in gara din Pitesti. Tatal fetei a alertat Poliția duminica seara, dupa ce fiica sa de 13 ani a plecat de la locuința de domiciliu și nu a mai revenit. Polițiști au stabilit ca Denisa Maria…

- O fata in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de acasa, la data de 26 aprilie in jurul orei 12.00 și este de negasit.Citește și: SURPRIZA pregatita de PSD pentru soferi: Permisul pentru categoria B va permite si conducerea unor motociclete „Daca o vedeti,…

- Politistii din cadrul IPJ Bacau au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate in cazul fetitei in varsta de 2 ani, din localitatea Blagesti, care a disparut de acasa marti dupa amiaza, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Catalina Cretu. Minora…

- Polițiștii din Strehaia au identificat, ieri, pe raza localitații Lupșa de Jos, comuna Broșteni, un barbat de 66 ani, banuit de producerea unui accident rutier. Persoana respectiva a fost condusa la sediul Poliției orașului Strehaia, iar in urma cercetarilor desfașurate ...

- Polițiștii din Targu-Jiu au efectuat, miercuri dimineata, șase perchezitii in Gorj și Mehedinți, la persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Trei suspecți, doi din Drobeta Turnu Severin, in varsta de 29, respectiv 35 de ani și al treilea, in varsta de 65 de ani, din Vagiulești, au fost duși la…