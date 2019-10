Argeș: Bătrân de 70 de ani transporta ilegal persoane Week-end-ul trecut, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au depistat un barbat de 70 de ani, din Pitești, care efectua transport de persoane contra cost, fara a detine autorizatie taxi. Totodata, acesta nu a oprit la semnalul regulamentar, a refuzat sa se legitimeze și nu a prezentat o parte dintre documentele autovehiculului. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

