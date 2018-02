Stiri pe aceeasi tema

- Sapte tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele zile din cauza consumului de stupefiante. Specialistii atentioneaza ca pe piata au aparut droguri noi, mult mai periculoase, din cauza carora, cu doua saptamani in urma, un tanar a murit la spital. Procurorii DIICOT Buzau au destructurat in ultimii…

- Programul sustinut de Marinica Namol si lautarii sai intr-o discoteca din satul Tabarasti, judetul Buzau, s-a incheiat cu scandal. Patronul localului i-a luat la pumni pe doi dintre membrii formatiei dupa care i-a dat afara, fara sa le mai dea si instrumentele. Pentru recuperarea acestora, a fost nevoie…

- Vineri seara, un alt tanar a fost transportat la spital in stare grava dupa ce a consumat substante interzise, potrivit unor surse din randul personalului medical din cadrul UPU Buzau. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din Buzau care a fost luat de o ambulanța din cartierul Poșta, cu simptome…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- 6 tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele 3 zile din cauza consumului de etnobotanice. Specialiștii atenționeaza ca pe piața au aparut droguri noi, mult mai periculoase. Din cauza lor, acum 10 zile, un tanar a murit la spital.

- Constat cu ingrijorare faptul ca județul Buzau a cunoscut in ultima perioada o creștere a cazurilor de persoane care consuma substanțe stupefiante, in special a minorilor care fac acest lucru și ajung in stare grava la unitațile de acordare a asistenței medicale. Acest fenomen al consumului de etnobotanice…

- In Romania numarul toxicomanilor creste in ritm alarmat, odata cu prefectionarea metodelor de distributie a stupefiantelor si a disponibilitatii de consum. Pentru ca la nivelul opiniei publice...

- Teodor Dimitrie Panait (Scoala Nr 11, Buzau): Calificarea la Etapa Nationala de Astronomie si Astrofizica, 2018. Profesori indrumatori: Ilie Danut, Liceul Teoretic „Al. Marghiloman” si prof. Iftime Ticuta, Scoala Gimnaziala Nr. 11, Buzau. In perioada 2-5 februarie, la Colegiul „Alexandru cel Bun” din…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune. Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Are doar 13 ani, insa lipsurile zilnice si foamea nu ii sunt straine! Adina, o copila din Buzau, traieste de pe o zi pe alta, alaturi de mama si cei trei frati ai ei. Nu avea nici ghete cu care sa...

- Vineri, la ora 10:00, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” din municipiu va avea loc prima „Ora de Istorie pentru Centenar”, parte a unui program amplu de sarbatorire a o suta de ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de Primaria municipiului Buzau și se va desfașura, anul acesta, in…

- Descinderi de amploare la traficantii de droguri. Ofiterii de la Crima Organizata au descins la 47 de adrese. Suspectii cumparau medicamente de la farmacii si le vindeau pe internet. Prejudiciul din dosar este de aproximativ 55.000.000 de lei.

- Un gigant al transportului din Cluj face recrutari masive in toata țara Cea mai mare companie de transport din Cluj, cu afaceri anuale de 150 de milioane de euro, a lansat o campanie de recrutare de șoferi in patru orașe din Romania. "Oferim plata punctuala a salariului tau și un loc de munca…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, ieri, 22 ianuarie 2018, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“. Ministrul Liviu Pop a anuntat ca voucherele de vacanta se vor acorda in urmatoarele doua…

- Un elev al Colegiului Economic din Buzau a murit aseara la spital, unde a fost internat in urma cu 4 zile, dupa o supradoza de etnobotanice. Inima i-a cedat, iar medicii nu au mai reușit sa il salveze.

- In cursul zilei de 21 ianuarie Catalin Cojocaru, elev la Colegiul Economic, s-a stins din viata in urma unui stop cardio respirator. El fusese internat in cursul zilei de miercuri se pare in urma consumului de etnobotanice.

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Polițiștii de combaterea criminalitații organizate, impreuna cu mascații, coordonați de procurorii DIICOT Constanța, au destructurat mai multe grupari infracționale organizate specializate in trafic cu etnobotanice și canabis.

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Polițiștii din Olt au intrat pe firul unei afaceri care i-a adus unui patron nu mai puțin de doua milioane de lei, bani pe care acesta trebuia sa-i plateasca la bugetul de stat sub forma de dari. Patronul, dar și alte 13 persoane banuite ca au dat statului o țeapa de milioane de lei ”plimband” in acte…

- O batrana de 84 de ani din Buzau a pierit, duminica seara, in locuinta care i-a fost cuprinsa de un incendiu puternic. Au fost clipe de groaza pentru vecinii acesteia, gocul se putea extinde la casele vecine, iar localnicii iesiti in strada s-au uitat neputinciosi la flacarile imense, pana la venirea…

- Asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice sunt scutite de la plata impozitului pe profit atat timp cat incaseaza doar cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, fara sa obtina venituri din exploatarea proprietatii comune. Masurile se aplica incepand cu luna ianuarie…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…

- Isi cauta vechimea in munca sub mormane de moloz. Demersul unei femei din Buzau de a-si completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste statiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperis si feresetre, pe jos fiind imprastiate dosarele…

- Cumva, exista minuni. Doar ca este nu se intampla așa, peste noapte. Ci au in spate ani de munca, de chin, umilințe, lupte. Aceste ingrediente fac parte și din povestea Mihaelei Dragan, o fata nascuta intr-o familie mixta (cu mama roma și tata roman), intr-un sat uitat de lume din județul Buzau. Nimic…

- Politistii au ajuns de temut pentru traficantii de droguri. In 2017, Inspectoratul National de Investigatii a destructurat peste 250 de scheme ale retelelor criminale, in crestere cu 30 la suta fata de anul 2016.

- Interceptarile realizate de lungul anilor de catre procurorii de la Crima Organizata au scos la iveala ca traficantii si consumatorii de droguri folosesc un limbaj codat atunci cand discuta telefonic despre stupefiante.

- Trei turisti din Bucuresti si unul din Buzau au fost salvati, luni, de catre jandarmii montani din Dambovita, in Muntii Bucegi, unde s-au ratacit dupa ce li s-a blocat masina neechipata pentru traseul pe care-l faceau.

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Primul seism, de 3.1 grade pe scara Richter s-a produs la ora 1:33 și a avut loc in județul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri. Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 3:25 și a avut o magnitudine mai mica, de doar 2.4 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 68 de…

- Andreea a fost gasita in stare grava in casa iubitului ei. Cosmin, cel cu care facea baie in momentul tragediei, a murit din cauza unei butelii defecte. Veștile de la spital nu sunt deloc bune.

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile. …

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari in aceasta seara. Incendiul se manifesta la acoperiș. Mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Buzau se lupta cu flacarile inalte de cațiva metri. Pompierii [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Pensiune cuprinsa…

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instruire, inainte sa intre in serviciul de paza. UPDATE Politistul local care a lesinat la serviciu a…

- 4 persoane au fost arestate preventiv pentru savarsirea infractiunii de efectuarea cu intentie, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Traficantii transportau etnobotanicele in scutece si in lenjeria intima.

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au efectuat, miercuri, 28 de perchezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in traficul de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si efectuare de…

- In Romania, unul din zece copii se naste prematur si are nevoie de asistenta medicala adecvata inca din primul minut de viata, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fata mediului extern, arata Organizatia Salvati Copiii, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES.…

- Pe rolul Curtii de Apel Pitesti se afla dosarul privind cea mai mare captura de heroina realizata in Romania dupa 1990. Dupa cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpati, un turc si un roman, au mai fost implicati in transportul altor 250 de kilograme de heroina descoperite de politisti…

- Social-democratul Fanica Birla a demisionat luni la functia de consilier municipal. Acesta a fost consilier local, incepand din anul 2000, a fost viceprimar al municipiului Buzau si, pentru o scurta perioada, primar interimar pe finalul mandatului lui Constantin Boscodeala.

- Marian Godina atrage atentia cu privire la schimbarile majore al Codului Penal. Cum isi imagineaza el o discutie telefonica intre politisti si un traficant de droguri care ar urma sa fie supus perchezitiilor: -Alo, buna ziua, de la politie va sunam, deranjam? -Nu, spuneti va rog! -Stiti...sunteti cercetat…

- Tribunalul Bucuresti a emis joi mandate de arestare pe numele a patru persoane, acuzate de DIICOT ca vindeau droguri unor elevi de liceu din Capitala. De asemenea, un alt traficant a fost plasat in arest la domiciliu.

- Politistul din Suceava care a fost ranit cu sabia in urma unor perchezitii a ramas paralizat pe partea stanga, insa medicii sunt optimisti si spera sa se poata recupera dupa sase luni de exercitii zilnice. Momentan barbatul nu poate sa vada, iar medicii se tem ca ar putea ramane orb definitiv.…

- Traficantii de droguri din Europa au incasari anuale de cel putin 24 de miliarde de euro, conform datelor Europol, pe piata de profil politistii antidrog descoperind, in ultimii cinci ani, 620 de substante noi din categoria stupefiantelor sintetice.

- Un tanar in varsta de 29 de ani a sunat la 112 si le-a spus anchetatorilor ca a fost jefuit. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca cineva a batut la usa sa in mijlocul noptii, iar in momentul in care a deschis patru indivizi cu fetele acoperite au intrat in locuinta sa. Dupa ce l-au lovit, barbatii…

- Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au descins la domiciliile a trei persoane banuite de trafic de droguri. In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate mai multe bunuri folosite in activitatea infractionala, 1.000 de…

- In perioada 16 octombrie 2017-16 februarie 2018, politistii vranceni se alatura unei campanii de informare si constientizare destinata liceenilor, in scopul prevenirii consumului de droguri si a altor substante psihotrope.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul DIICOT, cerceteaza doi barbați care au introdus in țara, in scopul comercializarii, peste 1.000 de comprimate de ecstasy. Miercuri, 15 noiembrie, oamenii legii au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Scriitorul scotian Irvine Welsh (probabil 59 de ani, pastreaza misterul) a aterizat luna trecuta in Romania pentru doua seri de lectura si conversatii. N-a avut un drum literar lin. S-a mutat de la Edinburgh la Londra, unde a cantat in formatii de punk si a devenit dependent de heroina, iar pe urma…

- Procuratura Generala informeaza despre o actiune de amploare fara precedent in Republica Moldova. Peste 170 de perchezitii se desfasoara in aceste clipe miercuri, 8 noiembrie, in toata tara, in vederea destructurarii mai multor grupari criminale specializate in trafic de droguri.