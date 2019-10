Stiri pe aceeasi tema

- Eva Longoria primește sfaturi de ‘parenting’ (creșterea copiilor) de la prietena sa Victoria Beckham. Vedeta din ‘Desperate Housewives’ apeleaza la Victoria – care are patru copii impreuna cu soțul ei, David Beckham, pe Brooklyn, in varsta de 20 de ani, Romeo, de 17 ani, Cruz, in varsta de 14 ani, și…

- Ramona Badescu a devenit pentru prima data mama, la varsta de 50 de ani. Vedeta a nascut un baiețel, la o clinica privata din Roma. Potrivit Click.ro , Ramona a nascut prin cezariana in urma cu cateva saptamani. „Am hotarat sa nasc prin cezariana, la o clinica privata din Roma. Am un medic extraordinar,…

- Adam Adam este un personaj foarte indragit ce ajunge rapid la inimile multor persoane. Cantareata face furori in randul multor tineri, dar si in randul celor mai mici. Vedeta a reusit sa fie coplesita de emotii la unul dintre concertele la care a fost invitata.

- Vedeta, in varsta de 40 de ani, a suferit "leziuni majore la spate", dupa ce masina in care se afla a parasit carosabilul, intrand intr-un sant duminica.Sotia sa, Eniko Parrish, a declarat pentru TMZ ca vedeta din "Ride Along" se descurca "grozav", iar medicii se asteapta ca acesta sa isi…

- Oana Lis a vorbit despre starea partenerului ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis, in varsta de 40 de ani, a dat detalii despre cum se simte soțul ei, Viorel Lis, in varsta de 75 de ani. Cei doi au fost impreuna la mare, insa Oana Lis a marturisit ca l-a convis cu greu pe partenerul…

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…