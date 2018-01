Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat: 41% dintre masinile de pompieri sunt vechi de 30 de ani Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca 41% din masinile de pompieri pentru interventie la incendii au o vechime de peste 30 de ani si sunt masini SMURD sau ambulante extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca judetul Giurgiu este un exemplu la nivel national referitor la ceea ce a facut pentru a micsora timpii de reactie in situatii de urgenta. "Principalul obiectiv la interventia in caz de urgente este sa fim cat mai aproape de omul de rand,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat la Constanta ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, pentru interventii de stingere a incendiilor si de cautare si salvare.Prezent la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii…

- Activitatea desfasurata de ISU Olt a fost calificata drept performanta de superiorii veniti in control. Pompierii au intervenit exemplar, insa numarul evenimentelor a crescut in 2017 cu peste 8% fata de anul precedent.

- Raed Arafat a fost prezent, luni, la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care s-a desfasurat la Palatul Administrativ din Constanta. La finalul evenimentului, secretarul de stat a declarat jurnalistilor ca vor in perioada urmatoare vor fi achizitionate nave marime…

- Registrul Auto Roman (RAR) pregatește ternul pentru cateva schimbari importante in 2019. Una din masurile noi prevede ca mașinile implicate in accidente ce afecteaza structura de siguranța a autovehiculului sa aiba ITP-ul suspendat temporar. Proprietarul mașinii avariate va trebui…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a participat, in aceasta dimineața, la evaluarea activitații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Mehedinți, in anul 2017, alaturi de reprezentanții autoritaților locale și județene. Evenimentul a avut loc la Sala Virgil Ogașanu, din ...

- Accidentul rutier a avut loc in județul Giurgiu, in apropiere de localitatea Adunații Copaceni. Mașina s-a rasturnat, iar diplomatul bulgar este transportat de urgența la spitalul Bagdasar Arseni di...

- In vreme ce masinutele autonome Google au doar 2-3 incidente in existenta lor de 6-7 ani, vehiculele Tesla aflate in mod autonom au ceva mai multe accidente si unele chiar Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat la REALITATEA TV ca patru durmuri naționale din România sunt blocate și ca în acest moment exista o mobilizare masiva a autoritaților din cauza avertizarilor de vreme

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis joi prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt...

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Jandarmii de la Postul Montan Șugag au intervenit astazi, 13 ianuarie 2018, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in…

- Cunoastem deja practicile samsarilor si am scris despre ei cateva articole. O sa gasiti pe site si articole in care invatati cum sa va feriti de ei si de tepele pe care le dau oamenilor simplii care isi doresc o masina decenta si curata ca istoric. Unii dintre samsari nu au suflet si iti promit ca…

- Noapte de foc in Bistrița-Nasaud. Un autoturism din Bistrița și o rulota din Prundu Bargaului s-au facut scrum. In cazul rulotei din Prundu Bargaului, cercetarile pompierilor au scos in evidența faptul ca focul ar fi fost pus intenționat.

- Orasul este sufocat de masini. Problema locurilor de parcare pare a nu avea rezolvare, iar iesenii se descurca asa cum pot, lasandu-si masinile cat mai aproape de locuinta pe trotuare, cu riscul de a-i incomoda pe pietoni. Cele mai recente reclamatii insotite de imagini le-am primit pe adresa redactiei…

- Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai daca se indeplinesc simultan trei conditii, a explicat Sorin Greceanu, director in cadrul Biroului Asiguratorilor Auto din Romania, potrivit rador.ro. Citeste si Lovitura NEASTEPTATA pentru soferii romani. Masinile inmatriculate…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- NOROC… O tanara din comuna Alexandru Vlahuta si copilul ei au trait clipe dramatice pe 30 decembrie, cu o zi inainte de Anul Nou. Masina in care se aflau, alaturi de alte trei persoane, s-a rasturnat in localitatea Comisoaia din judetul Buzau. La volan se afla un tanar de 24 ani, din Giurgiu, fara prea…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…

- Masinile de teren beneficiaza de tractiune 4x4, astfel ca aceste SUV-uri moderne se numara printre preferintele soferilor. Cu toate ca au o forta cu totul aparte, aceste masini au nevoie de o intretinere speciala, nefiind niste masini ca oricare altele.

- Miercuri, 20.12.2017, Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la o unitate de invatamant (Scoala Gimnaziala Porolissum Zalau). Scopurile principale urmarite ale exercitiului…

- Ideea de masina autonoma este deja, ca termen, cunoscuta tuturor, iar acest articol vine pentru a face un pic mai multa lumina in ceea ce priveste parcursul. De unde am plecat, unde am ajuns si unde vom ajunge. Asadar, iata masina autonoma explicata, de la Level 0 pana la Level 5.

- Pana in urma cu cațiva ani, cand auzeam sintagma ”mașini de spalat” ne gandeam automat la mașinile de spalat rufe. De la o vreme, insa, odata cu avantul luat de mașinile de spalat vase, acest lucru nu mai este valabil. Ba chiar, cele din urma au devenit aproape la fel de nelipsite din casele noastre.…

- Și asta nu doar pentru ca o mașina de cusut acasa te poate scuti de cheltuieli, ci și pentru ca oamenii par sa revina la moda lucrului facut cu propriile mijloace. Mașinile de cusut ale copilariei, celebrele Ileana sau Nicoleta, sunt o amintire. Uzina Mecanica de la Cugir, care producea aceste…

- Nascut in Medgidia si crescut in Targu Jiu, Vlad Stanescu si-a dezvoltat pasiunea pentru drift in Bucuresti. Absolvent de arhitectura si management, Vlad, clasat pe 4 la general la ultimul campionat national, isi intretine pasiunea pentru "datul de-a latu'" de aproape un deceniu. Isi updateaza BMW-ul…

- A fost deschisa o ancheta la Iași, dupa ce un echipaj de poliție a fost atacat in timpul intervenției la un scandal intr-un bar din comuna Deleni, din județul Iași. Oamenii legii nu au fost raniți, dar mașina a fost distrusa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil de doi ani, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica dimineata pe DN 15, in judetul Harghita, si in care a fost implicat un microbuz in care se aflau 20 deoameni - soferul si 19 pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat…

- In premiera odata cu cea de-a doua generatie a SUV-ului Duster, Dacia a testat vanzarile online de masini inca de dinainte ca acestea sa ajunga in showroom, dupa metoda utilizata de Tesla pentru a vinde masini pe care inca nu le-au lansat. De marti, 5 decembrie pana vineri, 8 decembrie,…

- Este alerta în Harghita, dupa ce un microbuz în care erau 20 de persoane s-a rasturat între Borsec și Tulgheș, cel puțin 2 oameni fiind declarați decedați. ”Pâna la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme,…

- Pe vremuri, in agențiile loto din orice colț al țarii, trona cate un afiș-reclama in vitrina cu textul șablon „A jucat, a caștigat!” insoțit de moaca fericitului caștigator, la loz in plic, al vreunei Dacii 1300 sau al unei sume semnificative de bani. Ei bine, moda lozului in plic pare sa revina cu…

- Cea mai grava ”teapa” data cumparatorilor de masini second-hand o reprezinta vanzarea unor autovehicule care au avut avarii atat de mari incat ar fi trebuit sa fie daune totale, 6% dintre masinile aflate la vanzare si verificate online fiind foste daune totale, potrivit datelor publicate joi de platforma…

- Politicieni, dar și personalitați din diferite alte domenii au transmis, marți, pe rețelele de socializare, mesaje de condoleanțe in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, îl considera pe fostul…

- Accident spectaculos vineri, in Munții Bucegi. Vacanța unor tineri s-a terminat inainte de a incepe, dupa ce autoturismul cu care se indreptau spre cabana de la munte unde-și fascusera rezervare a derapat și a plonjat intr-o rapa adanca de 15 metri. Cei doi aveau in mașina și un copil de șapte ani.…

- "Stadiul implementarii strategiei pe care am fixat-o acum trei luni-patru luni și atunci parea o utopie. Acum cam o treime din program deja e implementat, daca ne luam dupa fondurile atrase (...) Etapa urmatoare — (...) am ajuns la concluzia ca sunt insuficiente stațiile, punctele de plecare la salvare…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…

- Robert Stoika, un polițist american plecat din România când avea numai 14 ani, continua sa militeze pentru unitatea polițiștilor de ”acasa”. El a fost în România și a facut un tur alaturi de sindicatul polițiștilor, dar continua sa fie alaturi de colegi. Stoika…

- Conflictele dintre PSD și principalul partid de opoziție ajung in instanța. Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca…

- Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj intervin luni in cartierul 9 Mai din Targu Jiu pentru a indeparta asteriala desprinsa de la acoperisul unui bloc. Bucatile de lemn desprinse din acoperiș din...

- Secretarul general-adjunct, Codrin Stefanescu, a prezentat, vineri, cum ar urma sa se aplice viitoarea lege a raspunderii magistratilor, persoanele acuzate putand sa aiba instrumentele necesare a merge impotriva procurorului lor de caz.

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Dezvoltarea colaborarii dintre Romania și Palestina a constituit subiectul dominant al convorbirilor avute joi la Ramallah de Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne din Romania, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed…

- Citroen se afla in plin proces de a-si reorganiza gama, iar acum a venit randul modelului compact Citroen C4 Cactus. Initial a fost lansat ca un crossover compact (2014), acum modelul beneficiaza de un facelift consistent, care schimba 80% din aspectul exterior. Mai mult, masina a fost „curatata” de…

- "Cu toate ca s-a spus ca am venit la slujba de intronizare cu limuzina, inca nici nu am mașina. Apelez in stanga, in dreapta sa ma deplasez. Exista la episcopie, dar mașina pe care ați mai vazut-o eu am decis sa fie vanduta. Asta este decizia mea, pentru ca nu vreau sa merg intr-o asemenea mașina.…