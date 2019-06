Stiri pe aceeasi tema

- ​Patru din zece utilizatori (38%) ar renunța la conturile de pe rețelele de socializare pentru a fi siguri ca datele lor ramân private pentru tot restul vieții. Temerile legate de protejarea confidențialitații datelor în mediul digital i-au facut pe utilizatori sa fie mai preocupați de utilizarea…

- Un inginer roman este anchetat si risca sa fie condamnat la peste 60 de ani de inchisoare in California, Statele Unite ale Americii. Alaturi de el, sunt cercetati alti doi romani, dar si compania din Grecia pentru care cei doi au lucrat.

- Romania se afla ultimul loc in UE in ceea ce priveste serviciile publice digitale, este mult sub media UE in ceea ce priveste nivelul competentelor digitale si are cel mai scazut nivel de utilizare a serviciilor de internet (servicii bancare, cumparaturi, muzica), desi se situeaza pe primul loc in UE…

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum iși poate…

- Parlamentul australian a adoptat joi o noua legislatie controversata ce prevede pedepse cu inchisoarea pentru cadrele de conducere ale retelelor sociale care nu vor retrage rapid continuturile extremiste de pe platformele lor, informeaza AFP. Aceste legi, ce survin ca urmare a atacului…