Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va trimite cate cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii, a anuntat, duminica, seful Departamentului pentru…

- Punctul de lucru SMURD de la Sinmihaiu Almașului va fi inaugurat duminica, 16 decembrie, la eveniment fiind anunțata participarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat. Acest punct de lucru reprezinta o celula de urgența care…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, la Sibiu, ca va propune mai multe solutii sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru ca oamenii sa nu mai fie raniti de ursi si nici aceste animale sa nu mai aiba de suferit. "Suntem intr-un proces de a obtine…

- Romania are un sistem de alertare care a primit in 2006 marele premiu est-european, dar pe care Protecția Civila nu vrea sa il folosesc. Sistemul este unul performant, care a fost realizat in decurs de mai mulți ani și ar alerta imediat populația și instituțiile in cazul unui cutremur mare, a spus pentru…

- Un cutremul puternic, de magnitudine 5.8 pe scara Richter, a avut loc azi-noapte, în Buzau, însa acesta a fost resimțit în mare parte a țarii.Totuși, multe persoane s-au plâns de faptul ca nu au primit avertizari din partea sistemyului RO-ALERT.Raed…

- Concluziile exercițiului „Seism 2018” desfașurat, timp de cinci zile, la București sunt ca autoritațile au capacitatea de a face fața unei intervenții in cazul unui dezastru, ca echipele romane și cele europene pot interveni impreuna intr-o situatie de urgenta. Sunt, insa, și aspecte care ar trebui…

- Exercitiului national "Seism 2018" permite un schimb de experienta si descoperirea punctelor slabe inainte ca un dezastru sa se intample, a declarat, duminica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Acest exercitiu ne permite sa facem schimb de experienta, de a invata…

- Ca parte a simularii interventiei in cazul unui cutremur puternic ce ar fi putut afecta Capitala, exercitiu de proportii inceput sambata, s-a facut si un transfer aerian de la Bucuresti la Cluj. Din cate a explicat duminica dimineata Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…