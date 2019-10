Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie de protectia mediului a achiziționat și va folosi in premiera in Romania o drona Waste Shark pentru a curața apele de deșeurile din plastic. Drona, care costa aproape 22.000 de euro navigheaza la suprafața apelor și colecteaza pana la 500 de kilograme de deșeuri intr-o zi, potrivit startupcafe.…

- O asociatie de protectia mediului a achiziționat și va folosi in premiera in Romania o drona Waste Shark pentru a curața apele de deșeurile din plastic. Drona, care costa aproape 22.000 de euro navigheaza la suprafața apelor și colecteaza pana la 500 de kilograme de deșeuri intr-o zi, potrivit startupcafe.…

- Exercitiul a avut loc in portul mineralier Romportmet SA din Galati, iar la acesta au participat mai multi pompieri care au actionat cu o ambarcatiune, o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu apa si spuma.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat joi ca va deschide porțile spre Europa milioanelor de refugiați sirieni, ca raspuns la criticile europene fața de ofensiva turca in curs in nord-estul Siriei, scrie AFP.

- Constructorii auto Renault și Nissan au inceput sa despagubeasca romanii care se plang ca au probleme la mașinile cu motoare de 1,2 litri TCe, care nu sunt fiabile și au probleme cu uleiul. Potrivit surselor Libertatea, mai mulți proprietari de mașini Nissan au primit oferte de rascumparare care ajung…

- Polițiștii din Galați cauta o fata care a disparut, vineri, de acasa. Tatal sau a plecat sa se intalneasca, intr-o alta localitate, cu mama vitrega, iar cand cei doi au revenit la domiciliu, nu au mai gasit-o. Potrivit unor surse, este pentru data cand puștoaica lipsește de acasa.Vezi și: Tonel…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la Galati, ca ceea ce se intampla in aceste zile in clasa politica este confirmarea unei realitati devenita vizibila mai ales la alegerile europarlamentare din 26 mai si ca romanii "nu mai cred in minciuna domnului Tariceanu", care la un moment dat a tradat…

- Atunci cand se proiecteaza o fațada double skin, este importanta alegerea sticlelor potrivite, scopul fiind maximizarea beneficiilor acestora in ceea ce privește consumul de energie, selectivitatea, izolarea termica și confortul acustic, reducand in același timp posibilele probleme cum ar fi condensul,…