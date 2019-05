Stiri pe aceeasi tema

- Familia, fanii, colegii si toti cei care il iubesc pe Mihai Constantinescu sunt alaturi de el in aceste momente grele. Sotia lui, Simona, chiar i-a rugat pe toti cei care il iubesc sa se roage pentru el.

- Mihai Constantinescu se afla in coma la Spitalul Floreasca din București. Artistul a suferit un stop cardio respirator in aceasta dimineața, iar starea lui de sanatate este una foarte grava.

- Tehnicile de spam și phishing sunt inca foarte folosite de catre infractorii cibernetici pentru atacuri asupra companiilor. Infractorii cibernetici au recurs la mai multe trucuri in 2018, avand 120 de milioane de tentative de atacuri prin e-mail-uri. Infractorii au facut și mai multe eforturi pentru…

- Mihai Constantinescu are, se pare, probleme de sanatate mai grave decat lasa acesta sa se ințeleaga. Indragitul artist a ajuns in urma cu doua saptamani la spital, iar acum și-a anulat doua concerte. Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, se afla in continuare intr-o stare delicata de sanatate.…

- George Burcea, partenereul de viata al Andreei Balan, a facut un anunt pe Facebook: In urma zvonurilor lansate in ultimele ore, doresc sa INFIRM public intentia familiei de a o transfera pe Andreea de la Spitalul Clinic Sanador, unde este in continuare internata si se bucura de cea mai buna…

- Viorel Lis are o boala grava. Conform evz.ro, fostul primar al Capitalei a fost supus unui examen la tomograf, scrie libertatea.ro. Din nefericire, rezultatul tomografiei nu a fost deloc bun. Medicii sustin ca Viorel Lis are tot mai des pierderi de memorie. Acestea se pot datora unei leziuni pe creier.…

- Actrita Oana Pellea deplange moartea Mariei Teslaru si transmite condoleante familiei artistei. ''Atat de superba, de buna, de minunata...cu umor, talent, inteligenta, forta...Mi s-a rupt sufletul cand am auzit ca a plecat. Azi. Marie, ai luat cu tine toata tineretea mea de la Piatra Neamt...pe…