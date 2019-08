Apare un nou control medical pentru șoferi Candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor prevazute in grupa II vor fi supuși unui nou control de specialiate in cadrul examenului medical solicitat pentru permis. Noul control va fi obligatoriu și pentru persoanele care solicita reinnoirea permiselor din grupa II, potrivit Profit.ro. In prezent, examenul medical consta in examinari de specialitate pentru medicina interna, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, otorinolaringologie și oftalmologie. Autoritațile au pregatit acum introducerea examinarii la specialitatea pneumologie pentru acești… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

