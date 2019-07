Apare o nouă autostradă în România Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat vineri intr-o vizita la Suceava, a declarat ca in timpul acestei guvernari va fi realizata o autostrada cu bani de la bugetul de stat. El spune ca i-a inaintat Vioricai Dancila trei propuneri in acest sens, iar premierul o va alege pe cea mai potrivita. „Doamna prim-ministru a vorbit despre un proiect de infrastructura, de autostrada, cap-coada, pe care s-o facem pe buget de stat, deci nu vorbim de fonduri europene […] Am discutat trei proiecte cu doamna prim-ministru. Urmeaza sa luam decizia in perioada imediat urmatoare […] Decizia o sa o ia doamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

