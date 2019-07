Stiri pe aceeasi tema

- Cu putin timp in urma in comuna Plopșoru a avut loc un accident de circulație. O mașina s-a rasturnat in satul Olari. Din primele informați ar exista victime. Revenim cu detalii! Articolul Inca un accident in comuna Polpșoru! Mașina rasturnata in satul Olari apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Apa, din rețeaua satului Pojogeni aparținand de Targu-Carbunești, curge neagra la robinetele localnicilor. Aceștia sunt ingrijorați deoarece o astfel de apa cu impuritați le distruge mașinile de spalat. Unii spun ca in cauza s-ar fi inregistrat vreo avarie, in timp ce alții dau vina pe autoritați ca…

- Avocatul Poporului solicita anularea Hotararii de Consiliu Local Stanești, prin care se impunea plata unei taxe de salubritate pentru fiecare gospodarie și nu pe numarul de persoane. Acțiunea a fost demarata dupa ce mai multe petiții au fost depuse de un cetațean. Un cetațean a semnalat prin niște petiții,…

- E o priveliste cuvenita zeilor. Pe munte, iarba inflorita asterne coame blande care cad abrupt in vaile inverzite stapanite de paduri. Felurite nuante de verde potrivesc valuri in marginea lumii inainte de a impunge clocotul norilor. Un ocean de smarald care se termina in cer. In aceste locuri,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca diferentele de plata in urma recalcularii pensiilor vor ajunge chiar si la 1.200 de lei pentru anumite persoane. Pana in prezent, au fost recalculate peste 46.000 de pensii, iar deciziile puse in plata au fost peste 38.000. „Vreau sa va spun ca in…

- Avocatul Poporului a anuntat, luni, ca s-a autosesizat din oficiu cu privire la situatia elevilor Scolii Gimnaziale Musetesti, judetul Gorj, carora le-au fost redactate gresit subiectele la Evaluarea Nationala, potrivit unui comunicat de presa. Actiunea institutiei vine in contextul in care presa locala…

- Cererile unice de plata in agricultura se mai pot depune, la Centrele județene sau locale ale APIA Dambovita, pana la Post-ul La APIA Dambovita, 15 mai 2019, termen limita pentru depunerea cererilor unice de plata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doctorul chirurg, Gheorghe Neața, este reclamat intr-un dosar civil aflat pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu. Atat acesta cat și spitalul unde profeseaza sunt trași la raspundere, pare-se de o pacienta. Primul termen in proces va avea loc pe data de 3 iunie. Acțiunea in raspundere delictuala este sinonima…