Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, avea o concentrație 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza și de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare. De asemenea, tanarul consumase cocaina, anunța parchetul.„Pe rolul Parchetului de pe…

- Mario Iorgulescu va fi acuzat de ucidere din culpa, dupa teribilul accident de sambata noapte, in urma caruia un tanar de varsta lui a pierit nevinovat, noteaza stirileprotv.roLa cererea poliției rutiere, parchetul a deschis un dosar penal. Intre timp, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal,…

- Un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa a fost deschis in cazul accidentului in care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Politie. Conform acelorasi surse,…

- Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare din culpa in cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ramanand fara permisul de conducere, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei.Polițiștii…

- Sursele au spus ca soferul care a pierdut controlul asupra masinii si a intrat pe contrasens, provocand practic impactul, este Mario Iorgulescu, fiul actualului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, tanarul fiind transportat la Spitalul Elias din Bucuresti. Mario Iorgulescu…

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ar fi fost implicat intr-un grav accident in Capitala. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, abia iși cumparase o mașina puternica. In timp ce se afla pe Șoseaua Chitilei din București, acesta a pierdut controlul boliduluide lux…

- Perchezitii de amploare la un complex comercial din Bucuresti Foto arhiva Aproape 700 de politisti din toate structurile Politiei Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 2, fac un control de amploare într-un complex comercial din Bucuresti. Actiunea…

- Aproximativ sapte sute de politisti si 250 de jandarmi participa, miercuri, la un control in Complexul Europa din Bucuresti, fiind vizate infractiuni de natura economica si judiciara. Perchezitii au loc si la locatii din judetele Ilfov si Ialomita. Activitatea infractionala a fost monitorizata inca…