Stiri pe aceeasi tema

- Autoritati americane de rang inalt au afirmat marti ca nu au existat influente straine semnificative asupra alegerilor partiale pentru Congresul SUA din 2018, informeaza Reuters. O declaratie a...

- Biroul procurorului special Robert Mueller a informat ca un grup de hackeri ruși ar fi furat dovezi cu scopul de a afecta ancheta privind o firma acuzata ca ar fi sponsorizat propaganda rusa din timpul alegerilor prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Procurorii…

- Scolile din Bucuresti ar putea sa fie inchise in urmatoarele zile, din cauza gripei. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a dispus efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, dar si alte recomandari, in contextul cresterii numarului de imbolnaviri de gripa.

- Absolvenții de clasa a XII-a ar putea sa susțina, in perioada urmatoare, un Bacalaureat profesional, conform ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care susține ca elevii ar trebui sa aiba posibilitatea de alege intre un Bacalaureat pentru accesul la universitate si un Bacalaureat Profesional.

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Alegerile de la mijloc de mandat pentru Congresul american, desfasurate marti, s-au incheiat cu ceea ce poate fi numita o decizie divizata, democrati castigand locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat si…

- Alegerile de la mijloc de mandat pentru Congresul american, desfasurate marti, s-au incheiat cu ceea ce poate fi numita o decizie divizata, democrati castigand locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat…