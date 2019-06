Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca miercuri a avut o convorbire telefonica cu presedintele Klaus Iohannis, care a invitat-o sa faca o vizita oficiala la Bucuresti in 2 iulie, conform News.ro.

„Astazi am avut o convorbire telefonica cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit Presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor…