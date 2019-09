Anunț de ULTIM MOMENT la TAROM: încep sutele de disponibilizări Tarom a notificat sindicatele ca urmeaza sa restructureze peste 300 de locuri de munca. Sunt vizate doar posturi din segementul administrativ, potrivit unor surse din cadrul companiei. Sindicatele nu au raspuns pana acum, au precizat sursele citate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat anterior, intr-o conferinta de presa, ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala vor fi restructurate de catre consiliul de administratie, iar acestea doar pentru inceput, intrucat din cei 470 de angajati ai departamentelor tehnice, multi nu lucreaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

