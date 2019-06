Anulare mandat de arestare Renato Usatîi. Reacția deputatului Radu Marian Potrivit acestuia, aceasta este „inca o decizie a Procuraturii care transmite un semnal extrem de prost in societate, o instituție care demonstreaza, a cata oara, ca se lasa manipulata de factorul politic”. ''Este extrem de ingrijoratoare eliberarea din arest a lui Usatii! Eu ințeleg ca sunt mari suspiciuni privind caracterul politic al dosarului, dar totuși e vorba de acuzații de tentativa omor! Inca o decizie a Procuratorii care transmite un semnal extrem de prost in societate, o instituție care demonstreaza, a cata oara, ca se lasa manipulata de factorul politic. Sper sa se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatii, a revenit duminica, 16 iunie, in Moldova, dupa ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat in urmarire nationala intr-un dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontiera, la punctul vamal Sculeni, unde a fost intampinat de sute de simpatizanti,…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a revenit duminica, 16 iunie, in Moldova, dupa ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat in urmarire nationala in cadrul unui dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontiera, la punctul vamal Sculeni, unde a fost intampinat de sute de simpatizanti,…

- Procurorii il banuiesc pe fiul magnatului Viorel Micula de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj, dar și favorizarea faptuitorului. ,,In cursul zilei de 06.06.2019, pe baza autorizației emise de instanța, sub coordonarea procurorului, polițiștii din cadrul Direcției Generale…

- Procurorii de la Parchetul General susțin, intr-un raspuns la o solicitare STIRIPESURSE.RO, ca ancheteaza prabușirea avionului Tarom din 28 decembrie 1989, precum și distrugerea unor cladiri de patrimoniu, cele doua anchete fiind disjunse din dosarul Revoluției, trimis recent in judecata."Cu…

- Procurorii anticorupție în comun cu ofițerii CNA și Serviciul de Informații și Securitate au descins astazi în incinta Consulatului RM din Odesa. Potrivit unui comunicat de presa al Procuraturii, un grup de persoane, format din cetațeni straini și funcționari publici, sunt…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza dupa ce premierul Dancila a anunțat ca România va muta ambasa de la Tel Aviv la Ierusalim, susținând ca șefa guvernului „demonstreaza, înca o data, totala sa ignoranța în domeniul politicii externe și în ceea ce privește luarea…