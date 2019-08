Anton, despre importurile mari de gaze: In sfarsit ne-a venit mintea la cap Importurile foarte mari de gaze din aceasta perioada reprezinta un lucru benefic, intrucat pretul de import in timpul verii este mai mic, iar gazele vor fi stocate in depozite, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte.



El a fost intrebat de jurnalisti cum apreciaza faptul ca importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.



"Am mai comentat chestia asta si o sa mai comentez de 100 de ori. Eu cred ca in sfarsit ne-a venit mintea la cap si luam gaze ieftine ca sa le…

Sursa articol si foto: business24.ro

