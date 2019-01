Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 301 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.145 de focare, dintre care 19 in exploatatii comerciale, si 558 de cazuri la mistreti, a informat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza agerpres.ro.Citește…

- Au fost eliminati 364.044 de porci afectati de boala, iar 8.411 de proprietari au fost despagubiti pana la aceasta data, valoarea totala a platilor fiind de 236,54 milioane de lei. Au fost stinse pana la aceasta data 12 focare in judetul Satu Mare si singurul focar din judetul Dambovita. De…

- Coform ANSVSA, pesta porcina africana evolueaza in 295 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1.131 de focare (dintre care 18 in exploatatii comerciale) si 381 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 362.648 de porci afectati de boala. Pana in prezent, au fost stinse 12 focare in judetul…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 294 de localitați din 18 județe, cu un numar de 1.124 de focare (dintre care 16 in exploatații comerciale) și 300 de cazuri la mistreți, iar 361.719 de porci afectați de boala au fost eliminați, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de ANSVSA.…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti, arata ultima actualizare a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare remisa ieri AGERPRES. Pana in prezent, au fost eliminati,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti, arata ultima actualizare a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare remisa vineri AGERPRES. Pana in prezent, au fost eliminati,…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 283 de localitați din 18 județe, cu un numar de 1.084 de focare (dintre care 16 in exploatații comerciale) și 146 de cazuri la mistreți, a informat, joi seara, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA),…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent 276 de localitați din 17 județe, cu un numar de 1.062 de focare (dintre care 15 in exploatații comerciale), informeaza un comunicat ANSVSA de joi, scrie Mediafax.De asemenea, au fost inregistrate 142 de cazuri la mistreți. In total au fost…