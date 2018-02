ANRE: De fapt, persoanele fizice nu pot vinde energie in retea, din lipsa de reglementari

Stiri pe aceeasi tema

- El a amintit ca Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede ca "persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica apartinand…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea, prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE. „Puterea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energiei (ANRE) prevede ca persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei…

- D. Chirița, ANRE: 2018, anul reformelor profunde in zona de reglementare Președintele ANRE, Dumitru Chirița. Foto: Agerpres. 2018 va fi anul reformelor profunde în zona de reglementare, pentru a aduce corectiile necesare si reguli care sa puna clientul în centrul sistemului energetic…

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE.…

- "Puterea electrica totala instalata in centralele electrice apartinand persoanelor fizice racordate la retelele electrice apartinand unui operator de distributie concesionar nu poate depasi valoarea de 100 MW (100 000 kW)”. Iar operatorii de distributie concesionari care detin retelele electrice…

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- "Ordinul ar putea intra in vigoare in aceasta primavara", a declarat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE. Mai exact, consumatorii care vor sa produca energie regenerabila in capacitati mai mici de 100 de kW vor putea livra energia in retea, iar distribuitorii din zona respectiva vor fi obligati…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 29/2018, care se adreseaza persoanelor fizice ce au realizat vanzari de imobile in calitate de persoana fizica si care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.Aceasta lege vine si acorda o amnistie…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de modificari și completari la Legea privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile. Acestea au drept obiectiv armonizarea legislației Republicii Moldova in domeniul energiei regenerabile la acquis-ul UE.

- Control al constitutionalitatii numirii noii conduceri a ANCOM Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis solicita control de constitutionalitate modificarilor aduse modului de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii. Controlul…

- Potrivit sursei citate, seful statului considera ca legea adoptata de Parlament in data de 27 decembrie 2017 (Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,…

- Sesizarea trimisa CCR privește Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații. Printre argumentele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Victor Ponta ii transmite lui Mihai Tudose ca singura soluție pentru rezolvarea crizei este sacrificarea ministrului de Interne Carmen Dan."Problema e ca PSD asigura guvernarea Romaniei. Trebuie sa ințelegem daca Guvernul e al Romaniei sau e Guvernul pe persoana fizica Liviu Dragnea. El are…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34- la nivel national, in primul semestru al anului 2018, fata de trimestrul IV din 2017. Piata energiei electrice este complet liberalizata, incepand…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care reglementeaza pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem. Insa, pana la momentul in care cine are o mica turbina eoliana in curte sau un panou fotovoltaic pe…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Tarifele la consumatorii finali de electricitate au mai multe componente, din care doar energia „pura” (ca produs) s-a scumpit pe pietele angro, astfel ca nu este de asteptat un impact major pe factura, au explicat miercuri reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania - AFEER.…

- Legea a primit 180 de voturi "pentru", 86 de voturi "împotriva" si cinci abtineri. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul…

- Cota obligatorie estimata de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2018 a fost stabilita la 0,346 CV/MWh, corespunzatoare unui consum final de energie electrica exceptat de la plata certificatelor verzi de 7.040 GWh, arata un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare, informeaza Romania TV.Fenomenul evaziunii fiscale reprezinta, din perspectiva…

- In conformitate cu legislația in vigoare, articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza: A) articole pirotehnice de divertisment; B) articole pirotehnice de scena; C) alte articole pirotehnice. Articolele pirotehnice de divertisment la randul lor se clasifica, in funcție de nivelul de risc, in…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul…

- In urma numeroaselor solicitari, tema sesiunii de asistenta online din data de 6 decembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1.…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, spune ca in proiectul privind taxele si impozitele locale de anul viitor este prevazuta o majorare la nivelul persoanelor fizice care detin imobile cu destinatie nerezidentiala, spunand ca in prezent o persoana fizica ce detine un hotel plateste un impozit de…

- Decebal Fagadau a declarat luni, intr-o conferinta de presa, sustinuta la finalul sedintei Consiliului Local, ca in proiectul de taxe si impozite pentru anul viitor nu se prevedere nicio modificare la operatorii economici, urmand sa se inregistreze o crestere usoara la persoanele fizice. "Din…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro. ANRE estimeaza ca pretul energiei electrice se va majora cu 1,5% la clientii finali de la 1 ianuarie…

- Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie a fost stabilit prin Ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial. Ce noutați aduce aceasta reglementare a ANRE pentru clienți? Ordonanța de Urgența nr. 24 din 30 martie 2017, publicata…

- Problemele aparute in acest an pe piața de energie din Romania au fost create atat de lipsa capacitaților de producție, cat și de lipsa de energie, a declarat, miercuri, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, intr-o conferința de specialitate.…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro.