"In ceea ce priveste contributia de 2%, ANRE va publica, in cursul saptamanii viitoare, pe site-ul propriu, un document de discutie in acest sens", au transmis oficialii ANRE, intrebati cum se va aplica aceasta contributie si ce se va intampla cu suma colectata.

Aceasta in contextul in care OUG 114/2018, care introduce contributia suplimentara de 2%, nu precizeaza cum se va aplica efectiv aceasta.

"Contributia baneasca perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice, al energiei electrice si termice in cogenerare pentru componenta energia electrica, al gazelor…