- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost…

- O echipa de control a Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Neamt a decis, la inceputul acestei luni, inchiderea temporara a unui loc de joaca din Piatra Neamt. Decizia a fost facuta cunoscuta publicului prin intermediul unui “afis aplicat la intrarea in spatiul de joaca”, dupa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte. Au fost verificati ...

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua campania de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in marile lanturi de magazine tip hipermarket/supermarket,…

- Din dispoziția primarului Gabriel Mutu, agenții Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6 au marit numarul verificarilor din teren, in special in spatiile de joaca pentru copii. Controalele vizeaza siguranta celor mici (respectarea ansamblului de prevederi legale, menite sa asigure sanatatea copiilor),…