Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Olanda sunt disponibile 125 de posturi, in timp ce in Germania sunt disponibile 54 de locuri de munca vacante.



De asemenea, in Austria sunt 32 de posturi vacante pentru lucratorii romani, iar in Norvegia 18 locuri de munca.



Pe lista tarilor in care operatorii economic pun la dispozitie locuri de munca se mai afla: Spania - cu 15 posturi vacante, Slovacia (12), Ungaria si Finlanda (cate 10), Belgia (5) si Franta (2).



ANOFM mentioneaza ca persoanele interesate sa ocupe…