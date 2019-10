Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va ramane calda in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor, cu temperaturi medii diurne de 26 de grade Celsius, insa incepand cu data de 27 octombrie, valorile vor scadea cu pana la 10 grade, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere, se arata in prognoza Administratiei…

- Vremea se va incalzi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, dupa o perioada in care valorile termice scazusera semnificativ la nivelul intregii tari, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni si valabila pentru perioada 7 – 20 octombrie 2019. Astfel, incepand…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 16 - 29 septembrie 2019. Vremea va intra intr-un proces de racire in cea mai mare parte a tarii. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime pe timpul zilei vor fi de pana la 20 de grade Celsius, dar pe timpul nopții…

- Prognoza ANM pentru inceputul lui septembrie. Vremea va fi calda. Vremea se va mentine calduroasa in aceasta saptamana, caniculara in unele zone, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in timp ce in perioada 2-8 septembrie 2019 valorile termice vor fi intr-o usoara scadere, reiese din estimarile…

- Perioadele caniculare vor alterna cu intervale in care valorile termice diurne vor scadea cu peste zece grade Celsius, la nivel national, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata dupa 20 august, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). In Banat, valorile…

- Perioadele caniculare vor alterna cu intervale in care valorile termice diurne vor scadea cu peste zece grade Celsius, la nivel national, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata dupa 20 august, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).In Banat,…

- Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, cand se vor inregistra temperaturi in jur de 30 de grade Celsius, dar si averse, dupa care temperaturile vor scadea in urmatoarele doua zile pentru ca ulterior sa urce iar, conform prognozei pe doua saptamani (5-18 august) publicate luni de…

- Vremea se va raci in aceasta saptamana in majoritatea regiunilor tarii, insa in ultimele zile din iulie si primele din august valorile termice vor urca in unele zone pana la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurta durata vor fi prezente pe toata perioada de prognoza, respectiv 22 iulie…