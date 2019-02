Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii vor putea alege o zi din an in care sa isi ia "concediu personal", din motive private sau religioase, a anuntat marti Guvernul, in urma unei dispute legale privind Vinerea Mare. Totusi, aceasta zi nu reprezinta o noua zi libera, ci una pe care angajatii trebuie sa si-o ia din cota anuala de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de ieșire din Uniunea Europeana, fara acordul celor 27 de state membre ale Blocului comunitar, relateaza BBC, conform Mediafax.Judecatorii Curții au decis ca Marea Britanie va putea opri…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.