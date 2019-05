Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Dimineata de joi a fost una agitata in fabrica Astra Rail Industries, acolo unde se fabrica vagoane de marfa. Sute de muncitori nemultumiti au intrerupt munca, dupa care au plecat in coloana spre cladirea de birouri a Greenbrier, companie care detine fabrica. Ajunsi in fata „Casei Albe”, asa cum…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a primit solicitarea Ministerului Afacerilor Externe privind rechemarea ambasadorului Romaniei de la Washington și ca va lua o decizie dupa summitul de la Sibiu. "Am vazut aceasta scrisoare si imediat dupa ce terminam cu summitul, voi lua o decizie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa Centrala, Matthew Boyse, context in care a salutat intensificarea dialogului bilateral la nivel politic si a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului…

- Nicole Cherry pregatește prima colaborare muzicala cu America. Cantareața de numai 20 de ani va participa la un festival din Las Vegas, apoi se va muta in Los Angeles, pentru a compune muzica alaturi de artiști internaționali. Nu de puține ori Nicole Cherry a declarat ca dorința ei cea mai mare este…

- Mai multe state sunt"ingrijorate cu privire la statul de drept din Romania" Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Douasprezece ambasade ale mai multor state la Bucuresti, printre care Franta, Statele Unite…

- Joi, 28 martie, 2019, Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a gazduit o dezbatere pe marginea cartii ambasadorului George Cristian Maior, Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner. (America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner). Frank Wisner, o legenda a spionajului…

- Programul Smart Start USA, prin care antreprenorii romani pot intra pe piata din Statele Unite ale Americii este deja un succes, scrie antena3.ro.Zece companii din Romania si-au inceput deja activitatea peste Ocean, a anuntat Ilan Laufer, consilier onorific al premierului. Programul continua…