- Individul a considerat ca nu e cazul sa fie pedepsit pentru ca isi lasase masina intr-un loc pentru persoanele cu dizabilitati, asa ca i-a pocnit pe cei care ii blocasera rotile. Acum conducerea institutiei se gandeste serios sa instaleze supraveghere video in zona.

- Un barbat din Bacau a fost amendat de politistii locali pentru ca a insultat un conducator auto ce si-a parcat masina pe un loc destinat persoanelor cu handicap, desi nu suferea de vreo deficienta, noteaza adevarul.ro. Conflictul a izbucnit dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un grav accident rutier s-a petrecut duminica seara pe un drum national din judetul Valcea, unde in urma coliziunii dintre doua masini, trei persoane au ramas incarcerate. Unul dintre autoturismele implicate in accident s-a rasturnat.

- Abuzurile din centrele pentru persoane cu dizabilitati intelectuale si psihosociale nu sunt o noutate, spun reprezentantii Centrului pentru Resurse Juridice. „Semnalam de ani de zile, iar mai jos aveti doar 3 dintre cele mai grave exemple, care au si atras atentia publicului. Ca fapt divers insa, in…

- Un șofer de TIR din Romania, care a fost inșelat de soție cu un barbat din Cehia, și-a ieșit din minți și a facut prapad intr-o parcare, in Belgia. Barbatul a ramas fara permis, iar acum urmeaza sa fie judecat pentru faptele lui.

- Ziarul Unirea FOTO. Accident GRAV pe DN7, provocat de un șofer din Alba, care nu s-a asigurat la manevra de schimbarea direcției de mers. Un copil și alte trei persoane au fost ranite Accident GRAV pe DN7, provocat de un șofer din Alba, care nu s-a asigurat la manevra de schimbarea direcției de mers.…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) are, in prezent, 11.084 de angajati iar salariul mediu tarifar in cadrul societatii este de 3.450 de lei, la care se adauga bonuri de masa, precizeaza STB in replica la o postare a unui consilier general. "Neutralitatea politica a companiei municipale…